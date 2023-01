Roberto Raspati morto sul lavoro, è precipitato mentre puliva un vetro. Ecco chi era

16 gennaio 2023 a

Si chiamava Roberto Raspati. E' l'ennesima vittima sul lavoro in Umbria. E' precipitato da un palazzo di San Mariano di Corciano, mentre stava pulendo il vetro di una finestra. Raspati lavorava nell'azienda Sp Service da una decina d'anni. Sul posto dell'incidente polizia, 118 e vigili del fuoco. E' stato necessario un intervento proprio dei pompieri per recuperare il corpo senza vita dell'operaio, precipitato in un pozzo luce. Raspati ed era di Monte del Lago, nel comune di Magione. Aveva 56 anni, il prossimo mese ne avrebbe compiuti 57. Lascia la moglie e un figlio.

Tragedia a San Mariano: muore precipitando da un palazzo

