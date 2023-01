Terni, rottweiler morde ragazzino: intervento chirurgico per il dodicenne ferito

16 gennaio 2023 a

E' stato operato e sta meglio il 12enne di Stroncone, in provincia di Terni, che nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023 è stato aggredito da un rottweiler. Da una ricostruzione dei fatti sembra che il ragazzino stesse passeggiando in zona Madonna del Colle con altri due amici e il cane è uscito all'improvviso dal cancello di una abitazione privata insieme ad altri due rottweiler femmine.

Ragazzino di 12 anni aggredito da un rottweiler: frattura e serie ferite

L’esemplare maschio si è avventato con profondi morsi al braccio del ragazzo scaraventandolo a terra. Il 12enne ha iniziato a urlare cercando di divincolarsi dal cane che non intendeva mollare la presa. A quel punto le urla hanno richiamato alcuni residenti che vedendo la scena sono scesi in strada per cercare di cacciare il cane e soccorrere il ragazzo che urlava dal dolore e dallo spavento.

Fortunatamente sono riusciti ad allontanare il cane e il ragazzo è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. I sanitari hanno constatato che aveva una spalla fratturata e ferite profonde sul braccio, guaribili in 30 giorni. A quel punto è stato necessario sottoporlo a un intervento chirurgico.

