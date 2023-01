Terni, ex mercato coperto in abbandono ancora per pochi mesi

Maria Luce Schillaci 16 gennaio 2023 a

A Terni è in totale abbandono l'ex mercato coperto (nella foto di Stefano Principi) in pieno centro. Eppure dietro l’angolo c’è un futuro di straordinaria riqualificazione e c’è già chi in questi giorni apre nuove attività proprio in questa parte della città. Si parla di una struttura per anni fatiscente, da tenere lontani persino i bivacchi di tossici e sbandati.

Ex mercato coperto verso la riqualificazione: ok della terza commissione all'accordo Comune-Superconti

L’ex mercato coperto sta per subire un completo restyling che lo porterà a nuova vita grazie al progetto a firma della società Superconti Supermercati Terni, una rigenerazione che si allargherà all’intera zona, a pochi passi da corso Tacito.

Tonnellate di rifiuti in abbandono. Slitta ancora il restyling della palazzina ex Dicat in centro

Se la tabella di marcia sarà rispettata il cantiere sarà aperto già dalla prossima primavera. Si tratta di una superficie complessiva che misura 630 metri quadrati. Sono previsti dal progetto anche spazi pedonali e aree verdi.

Ordinanza del sindaco Latini alla proprietà: "L'area ex Camuzzi deve essere ripulita"

