Terni, la barca di Garibaldi dimenticata in una stanza a Collescipoli

E' chiuso in una stanza, invece di essere esposto al pubblico, il beccaccino di Giuseppe Garibaldi, custodito a Collescipoli. Si tratta dell'imbarcazione in legno (nella foto), lunga quattro metri, con cui l’eroe dei due mondi fuggì dall’esilio di Caprera la notte del 19 ottobre del 1867 alla volta di Roma. Ma la spedizione, come è noto, fallì poi a Mentana. Collescipoli, frazione di Terni, è molto legata a Garibaldi che vi soggiornò.

Di Collescipoli era anche Giovanni Froscianti che fu luogotenente dell'eroe dei due mondi. E degli ulivi coltivati nel piccolo borgo ternano furono mandati a Caprera nella tenuta agricola di Garibaldi. Da anni si parla di valorizzazione dei cimeli garibaldini. Ma intanto il beccaccino, come pure una vecchia lettiga risalente a quando c'era ancora l'ospedale, si trovano chiusi nell'ex monastero di Santa Cecilia.

L'associazione culturale Astrolabio da anni chiede maggiore attenzione per i beni culturali del borgo. Ma ora l'assessore Maurizio Cecconelli assicura che il Comune ha intenzione di voltare pagina. E in tanti sperano che Collescipoli un giorno riuscirà ad avere un museo garibaldino.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di lunedì 16 gennaio.

