Assisi, cattedrale gremita per i funerali di Davide Piampiano

Una cattedrale di San Rufino ad Assisi gremita e impietrita dal dolore ha accolto nel pomeriggio di domenica 15 gennaio il feretro di Davide Piampiano, il 24enne deceduto mercoledì in via Fosso delle Carceri a causa di un colpo di fucile. Ad accompagnare il feretro il suono dei tamburi del Calendimaggio. Durante l’omelia il vescovo, Domenico Sorrentino, ha cercato parole di conforto per famiglia e amici. “La pace del Signore sia su questo nostro fratello che ha perso la vita- ha detto - La grande partecipazione mostra una grande vicinanza alla famiglia, vogliamo far sentire i nostri sentimenti di unità, fraternità e solidarietà anche con le nostre lacrime condivise che stanno sotto lo sguardo del Padre, cui affidiamo Davide affinché la sua giovinezza rifiorisca nella sua casa”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di lunedì 16 gennaio

Si indaga sulla morte di Davide: il colpo è partito dal suo fucile?

