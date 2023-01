Perugia, rivoluzione a scuola: lezioni all'aperto per 300 bambini della primaria

16 gennaio 2023 a

Rivoluzione didattica alla primaria Umberto Calzoni di San Martino in Colle: la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 9, Morena Passeri, porta i bambini a fare lezione all’aperto seguendo le linee del progetto Edugreen finanziato con fondi europei.

“Stiamo iniziando con due ore alla settimana con tutte le classi della primaria, sono 300 alunni, che per la lezione di scienze si spostano in cortile - racconta la preside - Qui abbiamo creato un percorso sensoriale per far conoscere ai ragazzi il ciclo di vita delle piante. Poi abbiamo distribuito sassi colorati secondo criteri di cromoterapia e anche un gazebo dove raccoglierci e confrontarci. Una piccola rivoluzione che ha coinvolto anche i genitori e alla quale hanno aderito tutti con grande interesse e convinzione. I bambini sono entusiasti”.

