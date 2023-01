Assisi, maltrattamenti in comunità Torchiagina, il giudice: "Prendevano di mira gli ospiti più esili"

Francesca Marruco 16 gennaio 2023 a

“Ti do un calcio che stai per tutta la vita in piedi. Inchiodati a quella sedia, hai mangiato in fretta e adesso ti alzi?”. E’ una delle tante intercettazioni contenute nelle 293 pagine di motivazioni della sentenza di condanna degli imputati a processo per i maltrattamenti nella comunità terapeutica di Torchiagina.

Schiaffi e bastonate ai pazienti in comunità terapeutica: imputati condannati. Pene per 45 anni di carcere

Secondo il giudice, Francesco Loschi, gli imputati, condannati complessivamente a 45 anni e nove mesi di reclusione "prendevano di mira gli ospiti più fragili e più esili".

