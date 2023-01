Gubbio, precipita con la bicicletta in un dirupo. Solo lievi traumi

15 gennaio 2023 a

a

a

E' precipitato con la bicicletta in un dirupo. Incidente a Gubbio, in località Madonna del Sasso. Un ciclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito nel fossato. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare l'uomo che per fortuna ha riportato soltanto lievi traumi. L'intervento è stato effettuato dagli uomini del distaccamento di Gubbio che poi hanno consegnato il ciclista ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Bloccato da parete rocciosa, cane salvato dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.