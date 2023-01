Perugia, malore dopo aver assunto droga al parco: il 63enne è armato

15 gennaio 2023 a

I poliziotti sono intervenuti al Parco della Pescaia dove il personale del 118 ha segnalato la presenza di un uomo colto da malore a causa dell’assunzione di stupefacenti. Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato un cittadino italiano, classe 1959, che, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente eroina e un coltello.

Sentito in merito, il 63enne non è riuscito a fornire una motivazione plausibile circa il possesso. Per questo motivo, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

Al termine delle attività di rito, i poliziotti lo hanno sanzionato amministrativamente l’uomo per possesso di sostanza stupefacente. È stato inoltre denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il 63enne è stato successivamente messo a disposizione del personale dell’Ufficio Anticrimine che ha provveduto a notificargli il provvedimento di Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Perugia.

