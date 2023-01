Uccide una donna, poi si spara: omicidio suicidio a Bellaria. Lui era originario della provincia di Perugia

15 gennaio 2023 a

Prima le ha sparato, poi si è tolto la vita. Vittorio Cappuccini, ex agente della Polizia Municipale in pensione, 82 anni, originario di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, ha ucciso Oriana Brunelli, 70 anni, anche lei pensionata. E' accaduto a Bellaria, nel Riminese. Entrambi vivevano con le rispettive famiglie a San Mauro Pascoli. E' stata una residente a dare l'allarme dopo aver sentito gli spari. Chi è arrivato sul posto ha trovato il corpo di lei, colpito con un proiettile alla testa, all'interno di una Fiat Panda. L'82enne, invece, era dentro una Renault Twingo chiusa. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la vicenda nei particolari, ma pare ormai chiaro che si tratti di un omicidio suicidio. Ci sarebbero, tra l'altro, anche diversi testimoni. Cappuccini sarebbe sceso dalla sua vettura, avrebbe sparato alla donna, poi sarebbe tornato nella sua macchina per togliersi la vita. I due si erano dati appuntamento a Bellaria Igea Marina.

