Mario Beretta: "Terni e Siena due pezzi di cuore. Ora insegno calcio"

Giorgio Palenga 15 gennaio 2023 a

a

a

Seduto su una panchina c’è stato per più di 20 anni, da quando, fresco di diploma Isef, iniziò ad allenare per i settori giovanili dell’hinterland milanese, passando poi ai vivai di Monza e Como Mario Beretta alla fine della stagione calcistica 2014-2015 prese la fatidica decisione: basta stress di campionati al cardiopalma, che l’obiettivo fosse centrare i play off o ottenere una salvezza. Meglio tornare… all’antico, ovvero ai ragazzi che muovono i primi passi nel calcio che conta. Chiaramente mettendo a frutto tanti anni di esperienza ai massimi livelli, così da diventare prima responsabile del settore giovanile del Cagliari, per tre anni, poi dell’amato Milan, primo amore del Beretta-tifoso.

Ternana, l'ex Beretta: "Fere da play off, tante analogie tra la mia e la squadra di Lucarelli"

Conclusa anche questa esperienza, un altro cambio di vita: l’ingresso nel consiglio federale della Figc, in quota associazione allenatori, e poi nel comitato di presidenza, fino all’attuale incarico (da tre anni) di docente del corso allenatori di Coverciano, cattedra di “tecnica e tattica calcistica”. Con la prospettiva, tutt’altro che remota, di poter ereditare la direzione del corso da Ulivieri, quando “Renzaccio” deciderà che può bastare.

Beretta: "Seguo sempre la Robur"

Beretta, dopo tanti anni in trincea da allenatore questo lungo periodo tra la scrivania e la cattedra. Esclude il ritorno in panchina?

“Nella vita non escludo niente, per principio. Allo stato attuale direi di sì, ma poi che cosa potrà succedere nell’esistenza di una persona nessuno può prevederlo. Seguo comunque tutti i campionati, vedo tante partite per tenermi sempre aggiornato ma anche perché è l’occasione per rincontrare amici e tornare in piazze che porto nel cuore, come Terni e Siena”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 14 gennaio 2023

Siena, sarà una notte storica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.