Umbria, UBT è tra le start up che cambieranno il mondo con il mammografo senza raggi x

Grande orgoglio anche per l'Umbria: UBT è stata scelta fra le 70 start up tecnologiche che cambieranno nei prossimi anni il mondo. Il progetto, nato nel 2015, ha portato alla realizzazione di un mammografo senza emissione di raggi x (quindi innocuo per la salute delle donne, non invasivo e meno costoso).

Prevenzione tumore al seno: a Siena la Fondazione TLS coordina progetto "MammoScreen" con tecnologie a microonde. Parte sperimentazione con diecimila donne. Fondo europeo da 7 milioni di euro



Il verdetto arriva da Hello Tomorrow Global Challenge, la principale competizione mondiale per start up deep tech in fase iniziale. Fra 4 mila candidature sono stati selezionati 70 progetti e il rivoluzionario mammografo di UBT rientra tra questi.

“Dal 2015 a oggi abbiamo conseguito importanti riconoscimenti a livello internazionale, vinto progetti europei per installare la tecnologia in numerosi ospedali e ottenuto brevetti che coprono Europa, Cina e nord America - riporta Gianluigi Tiberi, scienziato di origini umbre, laureatosi a Pisa con specializzazioni in Uk e Usa -. Stiamo, inoltre, portando avanti, grazie alle conoscenze scientifiche maturate sulle micro onde, ricerche e sperimentazioni di tecnologie per l’ictus e la diagnosi di tumori ai polmoni, alle ossa e sulla pelle.

Oggi, la prestigiosa competizione mondiale, con una giuria di scienziati di fama mondiale, ci inserisce tra le 70 start up tecnologiche che cambieranno, nei prossimi anni, il mondo. Non so se ci riusciremo ma sicuramente UBT si sta impegnando”. Tra i promotori del progetto anche Luca Ferrucci, professore di Economia dell’Università degli studi di Perugia.

