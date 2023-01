Perugia, gli studenti chiedono più servizi nelle mense universitarie

15 gennaio 2023 a

Gli studenti di Udu Sinistra universitaria puntano l'obiettivo sulle mense di Perugia: migliorare e potenziare il servizio. Diverse le proposte messe nero su bianco dall’associazione studentesca.

Cominciamo dalla richiesta di apertura della mensa di Medicina: in fascia serale. Tale proposta viene avanzata dopo un sondaggio effettuato tra gli studenti del polo di San Sisto. L’indagine, infatti, ha fatto emergere l’esigenza di questa opportunità in un quartiere frequentato dai giovani per motivi di studio ma ancora poco attrezzato (è stata avanzata la richiesta anche di aule studio in zona ndr). Attualmente - si ricorda - il servizio mensa nella struttura del polo ospedaliero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14,45.

Altra richiesta: l’inclusione di tutti i dottorandi nelle categorie che possono beneficiare della riduzione del costo dei pasti sulla base della propria fascia Isee.

Quindi si passa alla richiesta d'introduzione di macchinette per l’erogazione di caffé, a disposizione degli utenti, in ogni mensa “a seguito di numerose richieste pervenute - scrivono - abbiamo richiesto la possibilità di sostituzione, di una cialda di caffè al posto della frutta”.

E ancora, una migliore collocazione delle indicazioni degli allergeni presenti nelle varie pietanze proposte dalle mense gestite o convenzionate da Adisu e un maggiore monitoraggio della qualità e varietà dei pasti serviti.

In ultimo ma non ultimo, si propone l’istituzione di un servizio mensa in modalità asporto al polo di Agraria. “In seguito a numerose segnalazioni pervenuteci da parte degli studenti iscritti ai dipartimenti del polo di Agraria abbiamo avviato un’indagine statistica - fanno sapere da Udu -, al fine di rilevare il numero di studenti, in tale area, che usufruirebbe di un servizio mensa in modalità trasportato. Abbiamo quindi richiesto all’Agenzia Adisu il ripristino del servizio”.

In merito ad Adisu si ricorda anche che il quartiere di Elce attende risposte riguardo i tempi di conclusione lavori dello studentato di via Elce di sotto. Cantiere aperto da tre anni di cui non si hanno ancora informazioni certe sulla conclusione.

