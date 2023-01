Perugia, autopsia su 90enne morta: letali le conseguenze della caduta

Fra. Mar. 15 gennaio 2023 a

E’ morta per un trauma polifratturativo conseguente a una caduta dall’alto. E’ questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri mattina sul corpo della 90enne di Colombella, deceduta il 4 gennaio scorso dopo essere stata portata in Pronto Soccorso a Perugia in seguito a una caduta avvenuta nella loro abitazione.

L’esame autoptico è stato eseguito ieri mattina dal medico legale incaricato dalla Procura, Luca Tomassini, affiancato dalla dottoressa Anna Maria Verdelli che è stata nominata dall’avvocato Giuseppe Innamorati, legale dei familiari della donna deceduta.

Tutti loro, girli nipoti che vivono nello stesso stabile in cui abitava anche l'anziana, sono stati indicati come parti offese negli atti di indagine.

