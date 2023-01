Terni, rottweiler aggredisce e morde un ragazzino a Stroncone

14 gennaio 2023 a

a

a

E’ stato ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni, con una spalla fratturata e ferite serie al braccio, con cui ha cercato di ripararsi, un ragazzino di 12 anni che nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023, a Stroncone, in provincia di Terni, dove risiede, è stato aggredito da un rottweiler,

Cani scappano da abitazione e aggrediscono due bambini: uno e grave

Il fatto è avvenuto in zona Madonna del Colle dove, secondo la prima ricostruzione, il ragazzino stava passeggiando con alcuni amici. A un tratto sembra che il cane sia uscito dal cancello di un’abitazione privata, davanti alla quale il gruppetto transitava, insieme a due altri esemplari di rottweiler, però di sesso femminile.

Ad aggredire il giovane, però, sarebbe stato il maschio che avrebbe gettato a terra lo stesso ragazzino per poi infierire su di lui con profondi morsi.

Bimbo di 10 anni aggredito da un rottweiler davanti al nonno: cane senza guinzaglio né museruola

Il ragazzino avrebbe cercato di difendersi come possibile e in suo soccorso sono intervenute alcune persone residenti e presenti in zona, richiamate dalle urla, che per scacciare l’animale avrebbe usato bastoni e altri arnesi. Poi la corsa in ospedale, accompagnato con un'ambulanza del 118, in codice giallo. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri di Stroncone.

Rottweiler morde due fratellini nel Cortonese: tre persone a processo per lesioni vengono assolte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.