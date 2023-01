Superbonus in Umbria, allarme Fabi per i crediti bloccati

15 gennaio 2023 a

In Umbria il Superbonus nel 2022 ha fatto registrare investimenti per oltre un miliardo di euro ma i crediti fiscali bloccati rischiano di mettere in ginocchio molte imprese. A lanciare l’allarme, questa volta, è la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani). Enrico Simonetti, a nome della segreteria regionale, spiega, come sindacato bancari, che più di una volta sono stati denunciati episodi di tensione tra clienti e dipendenti aventi a oggetto proprio la materia delle cessioni dei crediti del Superbonus.

Cna: "Sul Superbonus inaccettabile repentino cambio regole"

“Comprendiamo le difficoltà che moltissimi operatori del settore dell’edilizia e privati cittadini vivono - evidenzia - ma quello che vogliamo sottolineare è che i dipendenti delle banche non solo non sono i colpevoli di queste situazioni ma anzi rischiano di diventarne le vittime”.

