Terni: incidente stradale a Cospea, ferita una giovane donna

Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023 a Terni, davanti al centro commerciale Cospea Village.

Secondo quanto è stato possibile appurare l'auto su cui viaggiava - una Lancia Y - per cause che dovranno essere accertate dalle forze di polizia, è entrata in collisione con una Citroen C3, a bordo della quale c'era un'altra ragazza.

L'urto è stato particolarmente violento e la Lancia Y si è ribaltata, facendo restare incastrata nell'abitacolo la conducente. Sono così dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla e consegnarla al personale del 118 che, con un'ambulanza, l'ha accompagnata all'ospedale Santa Maria.

Qui i sanitari di turno del pronto soccorso l'hanno trattenuta per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia locale, oltre ai già menzionati 118 e ai vigili del fuoco. Fortunatamente illesa la conducente della Citroen C3.

