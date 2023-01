Umbria terza miglior Regione nella minore spesa sostenuta per cancelleria, carta e stampati: la classifica

14 gennaio 2023 a

Umbria terza Regione italiana, in valori assoluti, con la minore spesa sostenuta per cancelleria, carta e stampati: 30.014,06 euro. Hanno speso meno, la statistica riguarda il 2021, solo Molise e Calabria secondo quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto Pitagora, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Applicando il rating l'Umbria però non si piazza benissimo e guadagna solo la doppia B. Le più virtuose sono Calabria e Lombardia che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica. Ad essere promosse per questo tipo di spesa, con un rating complessivo da A a AA, sono anche il Molise, il Piemonte e l’Emilia-Romagna che, con un importo rispettivamente di 4.599,12, 68.934,82 e 88.545,27 euro, si aggiudicano la doppia AA, e poi, con la A singola, la Toscana (94.594,76), e il Lazio (139.599,38). Tra le Regioni con performance intermedie figurano, invece: con BBB Veneto (150.183,30) e Campania (178.285,14); con BB Umbria (30.014,06), Abruzzo (51.276,86), Marche (72.263,43), Puglia (173.869,09); con B Basilicata (42.865,28) e Liguria (125.090,57). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

