Foligno, ancora furti nelle auto in sosta

Tornano i furti all'interno delle auto parcheggiate. A finire nel mirino questa volta un'auto in sosta nel parcheggio del palasport a Santo Pietro di Foligno. La proprietaria ha raccontato che i ladri sono riusciti a forzare i portelloni del mezzo e si sono impossessati della borsa lasciata all'interno. L’episodio è l’ultimo di una lunga serie che si verificano nella zona di Santo Pietro. Dall’inizio dell’anno sono una mezza dozzina le segnalazioni.

Problema rilevante, ma non è solo la zona di Santo Pietro a essere finita nel mirino dei ladri. La scorsa settimana ad esempio all'interno di una macchina, nella prima periferia di Foligno, era stato rubato un pacco contenente cinquanta stecche di sigarette. Il ladro aveva approfittato dell'assenza temporanea dell'autista portando via lo scatolone contenente le stecche dall'auto. Il proprietario della macchina tornando verso il mezzo aveva subito notato i finestrini infranti e immediatamente si era reso conto che il carico era stato portato via. Subito la chiamata alle forze dell'ordine che hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso e successivamente ad avviare le indagini, che ancora oggi però non hanno portato a risultati concreti.

Altro caso simile che si ricorda anche quello avvenuto ai danni di un'auto posteggiata presso il parcheggio del cimitero di Fiamenga.

Un episodio, quest'ultimo, che segue ad altri avvenuti recentemente sempre nella stessa area .

Di recente, la stessa modalità di furto era avvenuta anche nella zona di Sant'Eraclio.

