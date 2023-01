Bonaccini ad Assisi parcheggia in divieto di sosta, la Lega: "Il Pd chieda scusa e paghi la multa"

14 gennaio 2023 a

Stefano Bonaccini ad Assisi parcheggia in divieto di sosta. La segnalazione, con foto, è della Lega: "Il mezzo del presidente dell’Emilia Romagna con tanto di slogan 'energia popolare' è stato parcheggiato a lungo in divieto di sosta, in una via della città riservata esclusivamente ai residenti del centro storico autorizzati" scrive il capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli: “Una figuraccia in piena regola e non è una scusa il fatto che chi guidava il van di Bonaccini non conoscesse la zona, visto che i segnali stradali sono gli stessi in Umbria e in Emilia Romagna". "Questo è dare il buon esempio? Pensiamo di no. Restiamo in attesa delle scuse da parte del presidente Bonaccini, del PD umbro e del sindaco e invitiamo il futuro segretario federale a fare un versamento di pari importo della multa, che nell'occasione non è stata fatta" dice ancora Pastorelli nella nota.

