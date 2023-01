Castiglione del Lago, Capecchi è tornato in Italia: il fotografo era stato bloccato in Perù e accusato di traffico di droga

Anna Maria Minelli 14 gennaio 2023 a

Nessuna comunicazione ufficiale da parte del Comitato che per anni si è battuto per il suo rientro in Italia e neanche dal diretto interessato, ma è innegabile che la sua presenza in città non è passata inosservata. Riccardo Capecchi è tornato a casa, il fotografo finito al centro di una vicenda giudiziaria, lunga e complessa e che lo ha visto condannato in primo grado a 16 anni per traffico internazionale di droga, è stato visto a più riprese in città.

Dopo quasi quattro anni in Perù, in attesa per la maggior parte del tempo di sapere cosa sarebbe stato di lui e della sua vita, Riccardo è ora in Italia, in Umbria nella sua Castiglione del Lago. Il Comitato Verità su Riccardo, che lo ha sostenuto, sia pure a distanza, in questi anni ha sempre tenuto alta l’attenzione nei confronti del fotografo, trovatosi suo malgrado, secondo quanto più volte ha raccontato Capecchi stesso, affiancato dai suoi rappresentanti legali in Perù, al centro di una vicenda di narcotraffico per la quale si è sempre dichiarato innocente. Non è stato così per la giustizia peruviana che, dopo un processo preliminare con il succedersi di tre pubblici ministeri, 55 udienze e un dibattimento senza fine ha stabilito la sua colpevolezza.

Il Comitato che sin da subito ha appoggiato la famiglia del fotografo non ha mai fatto un passo indietro e più volte l’attenzione sul caso è rimbalzata a livello nazionale e anche internazionale con richieste di intervento alle autorità italiane, alla Farnesina, fiaccolate, dimostrazioni pubbliche che hanno anche coinvolto i sindaci del territorio. Tutto sempre per chiedere giustizia per Riccardo e che per lui, bloccato in Perù, ci fosse la possibilità di poter tornare nel proprio Paese, anche per un breve periodo, cosa che gli era però stata negata. Adesso Riccardo è a casa e potrà a questo punto continuare a difendersi anche dall’Italia per dimostrare, come ha sempre detto e continua a ripetere, la sua innocenza.

