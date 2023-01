Sanità, Regione istituisce task force per smaltire le liste d'attesa infinite

Dopo la nostra inchiesta svolta del direttore regionale Massimo D'Angelo: "Vanno trovate le soluzioni"

Liste d’attesa e ritardi, la Regione istituisce una task force per scovare il problema e risolverlo. Anche se la criticità è diffusa in tutta Italia, il direttore regionale sanità Massimo D’Angelo e i vertici di Palazzo Donini vogliono abbattere i tempi lunghi e riaprire le liste chiuse, soprattutto dopo la nostra inchiesta che ha messo in evidenza come alcuni meccanismi - vedi la presa in carico - in certi casi sono saltati. “Questo delle liste d’attesa è un problema presente in tutta Italia - spiega D’Angelo al Corriere dell’Umbria - ma ciò non vuol dire che non si possono analizzare i casi e trovare le soluzioni”. D’Angelo nel 2022 ha inviato una serie di missive ad aziende sanitarie e ospedaliere rilevando la non ottemperanza di alcune direttive regionali - riapertura agende, smaltimento dell’overbooking di almeno il 20%, mancate prescrizioni degli specialisti - citando anche dati a supporto. Però poco è cambiato. Adesso D’Angelo ha deciso di tagliare il nodo con un colpo netto.

Il Tribunale dei diritti del malato: "Sempre più cittadini rinunciano a curarsi. Così si smantella il sistema pubblico"

