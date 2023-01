Terni, all'ex Gruber centro giovanile al posto della vecchia casa del custode

14 gennaio 2023 a

"Stanno partendo, in via del Lanificio, i lavori per il recupero dell’ex casa del custode del lanificio Gruber, che sarà ristrutturata e destinata ad attività di aggregazione sociale prevalentemente destinate ai giovani”. Lo fa sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati.

I lavori, per un importo di circa 300 mila euro, sono inseriti nel piano periferie, progetto Interest, laboratorio strategico della rigenerazione urbana, entrato pienamente nella sua fase operativa e che riguarderà anche il successivo recupero dell’edificio dell’ex filatura, fornendo risposte ai alle esigenze del quartiere.

Situato sul lato nord dell’area ex Gruber (nella foto di Stefano Principi) a definirne l’ingresso principale, il fabbricato della casa del custode si sviluppa su due piani per circa 770 metri cubi. La vecchia fabbrica dismessa versa da anni in uno stato di grave degrado.

