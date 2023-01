Perugia, il racconto: "L'intervento di mia figlia rimandato di sei mesi"

Francesca Marruco 14 gennaio 2023 a

“Ci hanno detto che nostra figlia doveva essere sottoposta a intervento chirurgico per rimuovere un neo sospetto due mesi e mezzo fa con un’urgenza (Priorità A) a 30 giorni e non solo non è stato ancora fatto ma al momento la data fissata, dopo aver fatto un’altra prenotazione al Cup è per fine aprile”.

Ovvero a sei mesi e mezzo dal momento della mappatura che di quei nei era stata fatta per escludere problemi di melanoma.

A denunciare quanto accaduto sono i genitori di una bimba di 9 anni che raccontano la loro storia mentre devono aspettare ancora quattro mesi per capire se quello che ha la loro piccola è un problema più o meno grave.

