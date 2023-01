Nuovo Curi a Perugia, maxischermo esterno e spazi per il verde: ecco il rendering

Alessandro Antonini 14 gennaio 2023 a

C'è un maxischermo esterno, sulla facciata dell'impianto, e tante piccole aree verdi incastonate in una serie di sovrappassi. E' quanto si evince dal rendering del Nuovo Curi, presentato in Comune anche se ancora non protocollato.

“L’amministrazione - è scritto in una nota di Palazzo dei Priori - riferisce, all’esito della riunione, che gli imprenditori hanno anticipato che nelle prossime settimane verrà formalmente depositata una proposta di project financing ai sensi della recente legge stadi”.

Il Comune “si riserva ogni valutazione sulla fattibilità tecnica e sulla sostenibilità economica del progetto quando verrà materialmente acquisita la proposta”. Gli imprenditori del Gruppo Arena Curi srl, questo il nome del raggruppamento, dovranno anche presentare un finanziamento da 76 milioni. Il Comune guarda con favore al progetto dato che “esprime il suo apprezzamento per i modi con cui questa mattina (ieri, ndr) gli imprenditori presenti hanno illustrato l’iniziativa”. Presente anche il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre.

