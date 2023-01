Perugia, anziana morta dopo caduta: si indaga per istigazione al suicidio

Francesca Marruco 14 gennaio 2023 a

Si indaga per istigazione al suicidio e abbandono di incapace. Sono questi i titoli di reato che la Procura di Perugia ipotizza contro ignoti, almeno al momento, negli accertamenti avviati dopo il decesso di una donna di 90 anni residente a Colombella.

I suoi familiari, il cui racconto in un primo momento aveva suscitato perplessità in medici e inquirenti, sono indicati come parti offese negli atti di indagine.

E finalmente, dopo 10 giorni dal decesso, stamattina verrà eseguita l’autopsia sulla salma dell’anziana. Proprio dall’esame medico legale gli inquirenti vogliono estrapolare tutti gli elementi utili a fugare dubbi e incertezze sulla dinamica del decesso dell’anziana avvenuto il 4 gennaio scorso.

