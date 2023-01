Perugia, c'è acquirente per le quote minimetrò: proroga dei termini delle domande

14 gennaio 2023 a

a

a

Vendita delle quote del minimetrò per 11 milioni di euro, arriva un primo interessamento.

Il soggetto economico ha scritto al Comune e ha chiesto e ottenuto la proroga dei termini per la presentazione delle domande. “In pendenza della pubblicazione del bando di gara, è pervenuta da parte di un operatore economico interessato alla partecipazione, intesa all’accesso atti di alcuni documenti detenuti dalla Minimetrò spa per la cui divulgazione è necessario il rilascio di preventiva autorizzazione da parte di soggetti terzi, controparti contrattuali dell’azienda di cui sopra”, scrive il Comune in una determina. Da qui lo spostamento del termine ultimo per la presentazione delle domande dal 16 gennaio al 28 febbraio. Un interessamento era stato messo per iscritto da Busitalia.

Perugia, nuova stima delle quote del Comune in Minimetrò. L'assessore Bertinelli: "Valgono 11 milioni"

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 14 gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.