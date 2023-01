Bevagna, testa di manichino conficcata nella rotatoria

Giulia Silvestri 14 gennaio 2023 a

Spunta la testa di un manichino dai capelli rossi conficcata sulla scritta Bevagna Città del Mercato delle Gaite della rotatoria all’ingresso della città. Un atto intimidatorio reso noto dall’amministrazione comunale di Bevagna in una nota in cui rileva la gravità del gesto e ne ravvisa le origini nell’incitamento alla violenza frutto del linguaggio usato dall’opposizione di centrosinistra. All’origine dei toni sta la concessione del bar del Teatro Francesco Torti per l’ultimo dell’anno ai volontari della Pro Loco di Bevagna, gestori dello stesso, i quali “hanno pagato la somma secondo il regolamento” come tiene a specificare l’Amministrazione, sottolineando la legittimità dell’atto “contemplato dal regolamento, tanto che è previsto il corrispettivo economico”. Un episodio questo che sarebbe risultato invece sgradito all’opposizione, la quale, come si legge nella nota, per gli amministratori ha usato “termini impropri quali privilegio, oltraggio, indecenza, sfregio, dolo, mancanza di trasparenza”.

La stessa “accusa e diffama pubblicamente l’amministrazione comunale – recita la nota - inventandosi chissà quale nefasto misfatto. Rigetta le spiegazioni definendole gratuitamente raggiro e tentativo di costruire una risposta giustificativa. Richiede – continua – per l’immaginifica colpa scuse ufficiali e dimissioni degli amministratori”. Respinte le accuse al mittente chiarendo la regolarità della concessione, gli amministratori sottolineano: “ciò che non si deve fare, perché è un’indecenza, è un’opposizione che da subito si è posta con tono inquisitorio nella posizione inequivocabile di cogliere in fallo l’Amministrazione Comunale”.

Da qui l’accusa rivolta all’opposizione che secondo gli amministratori “incita alla violenza, criminalizza ad artificio una situazione, creando un capro espiatorio per diffamare l’intera amministrazione, favorisce direttamente o indirettamente l’invenzione del fantoccio sacrificale esposto alla berlina della gente” con riferimento alla testa del manichino. Un fatto definito “estremamente grave” e che “grida giustizia e che rivendica a gran voce il rispetto dovuto ad ogni essere umano”. “Le conseguenze di questa mala opposizione sono evidenti a tutti” concludono gli amministratori.

