Perugia, "suo figlio è gravissimo, servono 23 mila euro per le cure": indaga la polizia

"Suo figlio è in gravissime condizioni di salute, servono 23 mila euro per le cure di ha bisogno e per riportarlo in Italia": E' questa la telefonata arrivata a una coppia di anziani residenti a Perugia che fortunatamente si sono resi immediatamente conto di essere vittime di una truffa.

Al telefono ha risposto un uomo di 84 anni che, sulle prime, avendo il figlio che vive in Lussemburgo, si preoccupato tantissimo. L'uomo all'altro capo della cornetta gli ha detto che il figlio aveva bisogno di costose medicine dalla Svizzera e di biglietti per il viaggio di rientro a Perugia per essere curato al Santa Maria della Misericordia.

Il truffatore invitava l'anziano ad andare in banca per fare il versamento. A quel punto l'84enne ha chiamato il figlio accertandosi che stesse bene e poi ha subito chiamato la polizia. Gli agenti della questura di Perugia hanno quindi raccolto la denuncia dei due anziani coniugi e ora sono scattate le ricerche per identificare il truffatore.

