Nuovo Curi a Perugia, imprenditori dal sindaco: stadio coperto da 18 mila posti

"Impressioni? Ottime" Sono le parole pronunciate da uno degli imprenditori della cordata che ha presentato il progetto del Nuovo Grande Curi in Comune. Soddisfatto il presidente dell'Ac Perugia, Massimiliano Santopadre al termine dell'incontro a porte chiuse con il sindaco. "Il progetto? Sicuramente non è brutto" scherza... Presente una parte della compagine dei promotori del project financing, con il portavoce Francesco Maria Lana insieme a Simone Minestrini, Mauro Ricci, Gianpiero Romani e lo studio Gau Arena con il titolare, l'archistar Gino Zavanella (suo, tra gli altri, lo Juventus Stadium) e l'architetto Riccardo Cefarelli che si è occupato in prima persona del Nuovo Curi.

Mancavano per impegni istituzionali Giulio Benni di King sport, Claudio Umbrico di Sea e Alberto Bertani, immobiliarista emiliano. Insieme al sindaco, Andrea Romizi, c'erano l'assessore allo sport Clara Pastorelli e i dirigenti del settore urbanistico ed economico.

Bocche cucite nel merito del progetto da 18 mila posti, con stadio coperto modello Allianz Stadium. I tempi procedurali prevedono un anno di iter burocratico con i lavori che dovrebbero partire nel 2024, alla fine del campionato. Il progetto è stato illustrato con tanto di slides.

