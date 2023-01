Terni, il mondo della scuola in lutto per la scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio

13 gennaio 2023 a

A Terni il mondo della scuola è in lutto per la scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio (nella foto). L'ex dirigente dell'ufficio scolastico territoriale e sindacalista della Flc e della Cgil aveva 65 anni. Per il gruppo dem a palazzo Spada "è una grave perdita per la nostra città ed in particolare per il mondo della scuola”.

Il gruppo consiliare del Partito democratico in Comune le riconosce il grande merito di “essere stata per anni il punto di riferimento delle istituzioni scolastiche prima e poi presso l'ufficio scolastico territoriale di Terni. Va ricordata per la sua brillante carriera lavorativa, inoltre per la preziosa attività sindacale, ma anche e soprattutto per la straordinaria disponibilità nel fornire in ogni momento informazioni e consigli utili al personale scolastico e non soltanto”.

La professoressa Patrizia Di Pietrantonio viene ricordata con commozione anche da Attilio Romanelli, della Cgil, che si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

