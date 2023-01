Città della Pieve, tre denunce per furto di superalcolici

13 gennaio 2023 a

I militari della stazione carabinieri di Città della Pieve hanno concluso le indagini seguite alla denuncia di furto presentata il 15 dicembre 2022 dal responsabile dell’area sicurezza di un supermercato della zona. I militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia tre persone, tutte di origine straniera e domiciliate di fatto nel comune di Napoli, ritenute presunte responsabili di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, nel mese di dicembre erano state sottratte dall’interno di un supermercato di Città della Pieve 20 bottiglie di superalcolici di varie marche di pregio, per un valore complessivo di 750 euro circa. Mediante l’analisi dei filmati di videosorveglianza interna ed esterna dell’esercizio commerciale, i militari hanno dapprima ricostruito gli attimi in cui i presunti responsabili hanno nascosto le bottiglie all’interno dei propri indumenti per poi superare la barriera delle casse, e hanno individuato l’autovettura – a noleggio – utilizzata per allontanarsi dopo aver messo a segno il furto, risalendo all’identità degli occupanti.

Gli stessi, attualmente ristretti presso la Casa Circondariale di Arezzo per altri reati, sono stati chiaramente ripresi dalle telecamere a circuito chiuso, e i carabinieri sono risaliti alla loro identità denunciandoli alla competente Autorità giudiziaria.

