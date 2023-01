Città di Castello, picchia la moglie dopo una lite: denunciato

13 gennaio 2023 a

a

a

I carabinieri della stazione di Trestina, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, un 74enne nato e residente a Città di Castello.

La moglie non vuole prostituirsi e lui la riempie di botte: arrestato

L’intervento è avvenuto dopo una chiamata al numero di emergenza 112, dove è giunta la segnalazione di una donna che chiedeva l’intervento dei carabinieri, perché era stata picchiata dal marito dopo una lite. Immediatamente intervenuti, i militari hanno identificato la coppia accertando che poco prima, a causa di una lite nata per futili motivi, l’uomo aveva percosso la donna la quale, temendo ulteriori azioni violente, aveva chiamato il numero di pronto intervento. I militari hanno anche verificato che non era la prima volta che si verificava un evento del genere, ricostruendo una situazione di ripetuti e frequenti maltrattamenti, sia fisici che psicologici da parte dell’uomo, nei confronti della donna che andavano avanti da tempo.

Notte di terrore alle porte della città: colpi di escavatore contro il tetto di una casa, poi lo sparo

L’uomo perciò è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e poiché lo stesso deteneva legalmente alcune armi, gli sono state ritirate e sequestrate a titolo cautelativo.

Tiberio Timperi, "nessuna storia con Marina Berlusconi". La lite con Emilio Fede

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.