Gubbio, ladri in azione: colpi in altre due abitazioni. Rubati soldi e gioielli

13 gennaio 2023 a

A Gubbio ladri in azione durante lo scorso fine settimana, colpo in via di Porta Romana. Ignoti hanno forzato la finestra di una abitazione, sono entrati e dopo aver messo a tutto a soqquadro hanno trovato il cassetto giusto e hanno arraffato monili in oro, gioielli e soldi per un bottino di alcune migliaia di euro. Poi sono fuggiti via senza incontrare difficoltà e senza lasciare traccia. Un altro furto era stato messo a segno nei giorni precedenti in una casa della zona della scuola Aldo Moro. Stessa tecnica e cassaforte svuotata. Durante le festività natalizie i ladri avevano colpito anche nelle frazioni: numerosi colpi approfittando dell'assenza delle famiglie, magari a casa di amici o parenti.

Arriva la polizia, ladri costretti a fuggire a mani vuote

