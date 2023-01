Castiglione del Lago, giallo sul fotografo processato in Perù. "Ho visto Capecchi in paese"

13 gennaio 2023 a

Riccardo Capecchi è tornato a casa? La domanda si rincorre da alcune settimane a Castiglione del Lago. Qualcuno, più di uno per la verità, è pure certo di averlo visto. Proprio lui, in piazza, nei giorni delle feste. Una gioia, quasi un miracolo se la notizia fosse vera. Sì perché tutti, davvero tutti al Trasimeno, sarebbero felici per il ritorno a casa del fotografo castiglionese bloccato in Perù da quasi quattro anni per una lunga e complessa vicenda giudiziaria finita con una condanna a 16 anni con la accusa di traffico internazionale di droga.

