Terni, fumata bianca per la vertenza Tct. Riprende l'attività in fabbrica

“Da venerdì 13 gennaio la Tct Srl di Terni riprenderà l’attività, in ottemperanza al contratto attualmente in essere”. Lo ha annunciato, con soddisfazione, il prefetto Giovanni Bruno al termine dell’incontro che, con la sua mediazione e l’intervento del sindaco di Terni, Leonardo Latini, si è tenuto giovedì 12 gennaio in Prefettura tra i rappresentanti delle società Tct Srl, Acciai Speciali Terni Spa e Tubificio di Terni Srl.

Il prefetto ha ringraziato le parti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate per salvaguardare i posti di lavoro dei 52 dipendenti della Tct, auspicando la prosecuzione del dialogo tra le società coinvolte.

Al termine della riunione, sono state illustrate le risultanze dell’incontro ai delegati delle organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Fismic, che hanno espresso soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza.

