Perugia, dal Pnrr 2 milioni per il parco della villa del Colle del Cardinale

Sabrina Busiri Vici 13 gennaio 2023 a

a

a

Dal Pnrr quasi 7 milioni (6,7 per l'esattezza) sono stati assegnati a musei teatri e cinema dell'Umbria per migliorare l’efficienza energetica delle sale e per la valorizzazione e il restauro dei siti. Tra i musei beneficiari c’è la Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto che vede assegnati 2 milioni, la somma più alta, in questo ambito. I fondi sono diretti alla valorizzazione e al restauro di alcune parti del giardino storico. Per capire meglio il progetto ne abbiamo parlato con il direttore Ilaria Batassa.

Dal Pnrr assegnati 6,7 milioni per musei, cinema e teatri

-Direttore, quali sono i punti essenziali del piano di recupero in atto?

E' uno soltanto: utilizzare bene i denari pubblici, senza la pretesa di risolvere tutto o di fare mirabilia. Due milioni sembrano tanti, ma nel concreto saranno utilizzati per restituire il decoro di massima del parco e ci si concentrerà su una particolare area che abbiamo denominato degli Orti dove è possibile creare delle situazioni che soddisfino da un lato le esigenze didattiche e di valorizzazione, dall’altro permettano una partecipazione attiva delle comunità. Inoltre proveremo a recuperare il sistema delle fontane e dei ninfei.

-Quali le forze coinvolte nella progettazione e realizzazione del progetto?

La proposta finanziata è nata dalla sinergia con il Cams dell’Università degli Studi di Perugia e con il suo direttore David Grohmann: e questa comunione d'intenti continuerà sia in fase di progettazione e realizzazione, sia – soprattutto – a risultato ottenuto, con una gestione condivisa degli spazi sperimentali e didattici. Dall’Università degli Studi di Perugia arriva anche il fondamentale contributo del Dipartimento di Fisica e Geologia, grazie all’impegno della professoressa Laura Melelli. Abbiamo voluto fortemente il supporto dell’Università degli Studi della Tuscia per tutti gli aspetti relativi al restauro, alla ricerca storica e archivistica, alla realizzazione di una campagna fotografica di altissimo livello: un grazie particolare a Maria Cristina Tomassetti, restauratrice della Galleria Nazionale dell’Umbria, operativa anche per il complesso monumentale. Tra i professionisti coinvolti l’agronoma Isabella Dalla Ragione, esperta di archeologia arborea, e il geologo Luca Venanti dello Studio Sga. Ovviamente nulla sarebbe anche solo immaginabile senza il supporto della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria (in particolare dell’architetto Vanessa Squadroni), dell’Archivio di Stato (menzioni particolari al direttore Cinzia Rutili e al funzionario archivista Anna Alberti) e della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, guidata da Giovanna Giubbini. E in questa avventura non sono mai stata sola, ma sempre supportata e sopportata dai colleghi compagni di viaggio, Francesco Di Lorenzo, Luca Bartolini e Claudia Covata. Infine la forza motore più grande: Marco Pierini.

Villa del colle del cardinale, al via il cantiere



-Tempi previsti per la realizzazione?

I lavori devono terminare entro il 2024: e non è una speranza o una ipotesi, ma condizione per l’erogazione del finanziamento.

-Oggi qual è lo stato di conservazione della Villa?

La Villa sta bene, ma non benissimo. Stiamo lavorando allo studio della sua storia, della morfologia, della tecnica costruttiva e decorativa: senza le ricerche e le analisi è impossibile immaginare il recupero, perché si rischiano dispersioni di forze e di finanze. Ogni volta che chiediamo un finanziamento entriamo – forse in modo eccessivamente prolisso ma sicuramente esaustivo – nei più minuziosi dettagli, cercando una coerenza tra tutti gli interventi. Recuperare tutto è impossibile, sarebbe il lavoro di una vita intera: con il direttore Pierini abbiamo scelto di concentrarci su un’area ben chiara e definita – guarda caso gli Orti sono nella macroarea del Bagno del Cardinale e dei Giardini pensili – per portare a compimento uno spazio che, più degli altri, può raccontare le stratigrafie del complesso monumentale.

-Visitatori in crescita? Più stranieri o italiani?

Più bambini e famiglie. Più studenti e studiosi. Quindi sì, qualitativamente in crescita.

Fondi in arrivo per il teatro Mancinelli. Stagione pronta in agosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.