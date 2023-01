Umbria, Manzotti (Cisl): "Ecco come ripartire dai diritti"

Sabrina Busiri Vici 13 gennaio 2023 a

Il sindacato come missione sociale è quanto ha spinto Angelo Manzotti, oggi alla soglia dei sessant’anni, ad abbracciare un impegno che lo ha portato ai vertici della Cisl Umbria come segretario generale. La scuola e poi subito il lavoro in un’azienda agricola.

“Ed è allora che ho iniziato a conoscere il sindacato e a capire quanto era importante. E non era un periodo di crisi ma gli anni Ottanta, quelli del boom economico”. Nel tornare indietro negli anni Manzotti ricorda le lotte serrate con Giorgio Lungarotti, con la Fondazione agraria dell’Università, con Avi Marchet, anni di gioventù in cui ha imparato a trovare soluzioni lavorative e contrattuali per gli altri. Una missione a cui non rinuncerebbe mai. Neppure a un passo dalla pensione. “Ho quasi 40 anni di contributi” dice. E intanto pensa a come dare una svolta all’Umbria del 2023 quando ancora la crisi morde. “Lavoro, produttività, sostenibilità e innovazione sono le parole chiave”. Ne è profondamente convinto.

-Manzotti, serve ancora il sindacato?

Oggi più di ieri. Perché ora è il momento di dare risposte a un mondo del lavoro sempre più frammentato. Bisogna ripartire dai diritti, dalle tutele e soprattutto da un’azione sociale. La pandemia ha aumentato i disagi a partire proprio dal mondo del lavoro.

-E avete gli strumenti per darle queste risposte?

Sì, perché serve una vera politica di coesione. La Cisl si sta rivolgendo alle istituzioni e alla parte datoriale per creare un patto sociale che possa da un lato arginare le disuguaglianze e, dall’altro, creare condizioni per attenuare gli effetti dell’erosione dell’inflazione sui salari.

-I giovani vi seguiranno?

E’ vero, i giovani fanno fatica ad avvicinarsi al sindacato; forse dobbiamo iniziare a usare strumenti nuovi per avvicinarli. Parliamo un linguaggio troppo vecchio per loro. E’ il momento di allacciare un rapporto che parta dai banchi della scuola e dobbiamo ascoltarli di più.

-Qual è il modello di sviluppo regionale proposto da Cisl Umbria per uscire dalla crisi?

Da tempo stiamo incalzando la giunta regionale per addivenire a un patto per un nuovo modello di sviluppo della nostra regione che parta dal lavoro. Solo il 10% dei contratti è a tempo indeterminato. Due le urgenze da contrastare: la forte impennata del costo dell’energia che mette a dura prova famiglie e imprese, e la crescita dell’inflazione che sta erodendo fette consistenti di salario e pensione.

-Strumenti su cui puntare per migliorare l’occupazione?

Uno di questi è attivare subito l’osservatorio del lavoro, strumento importante perché serve per monitorare a capire le reali esigenze delle imprese e saper rispondere con profili adeguati. Nella manovra Meloni ci sono passi sostanziali per migliorare la situazione. La strada deve essere quella di rendere più costoso il lavoro a tempo determinato e meno costoso quello a tempo indeterminato. E poi si devono creare le condizioni di un maggior coinvolgimento dei lavoratori rispetto alle scelte delle imprese.

-Più coinvolgimento: dalle imprese si sente dire che non trovano i profili professionali adeguati. Soprattutto nel turismo che si sta risollevando...

Il turismo rappresenta molto, il 25% del Pil regionale, ma i contratti di lavoro sono più a carattere stagionale e questo va sanato. Dobbiamo creare una migliore offerta formativa che punti a figure professionali tali da rispondere alle diverse esigenze di un turismo non più solo religioso ma anche ambientale, sportivo, enogastronomico. Creare, quindi, una filiera completa, tale da destagionalizzare e rendere il settore in grado di creare un’offerta lavoro non stagionale ma a tempo pieno e indeterminato.

-Dall’occupazione alla sanità. Qual è l’impegno di Cisl per il 2023?

Oggi l’Umbria non è più attrattiva in sanità a differenza di quanto accadeva fino al 2014. Basta con questo immobilismo, dobbiamo lavorare per una sanità territoriale con la realizzazione di case di comunità. Non più quindi una dimensione ospedalocentrica. Vogliamo una sanità che vada incontro al paziente, non che lo attenda, che dia risposte e accolga le professionalità senza farle scappare. Su queste linee chiediamo di avviare in terza commissione la discussione sul nuovo piano sanitario regionale e discutere con i quattro direttori delle aziende i protocolli relativi ai servizi e alle patologie in modo tale che, nel giro di qualche mese, si possa mettere a terra un nuovo progetto.

-In Umbria abbiamo il primato degli over 65. Cosa chiedete di cambiare nel sistema pensionistico?

Abbiamo una piattaforma unitaria Cgil, Cisl e Uil: la proposta è che dopo 41 anni di contributi un lavoratore possa andare in pensione qualunque sia l’età. Dopo di che dobbiamo puntare a una pensione di garanzia per i giovani e a incentivare la previdenza complementare in tutti gli ambiti lavorativi per recuperare il gap creato dalla decurtazione nel calcolo della pensione dal retributivo al contributivo. Inoltre siamo contrari all'opzione donna perché fortemente penalizzante.

-Trasporti. Perché Cisl ha detto no alla protesta portata avanti dalle altre sigle sindacali contro il bando regionale?

La nostra posizione difende i posti di lavoro e i servizi pubblici. Abbiamo preferito un tavolo di confronto, a volte anche aspro: l’accordo raggiunto per noi è soddisfacente perché garantisce entrambi i punti fondamentali. Nel 2023 il nostro impegno è migliorare l’accordo, valorizzare le professionalità all’interno della realtà produttive e monitorare l’accordo preso.

-Piaga del caporalato. Una realtà che sta colpendo anche l’Umbria. Il suo sindacato che propone?

Fenomeni sono stati riscontrati anche nella nostra regione anche perché si evidenzia l’applicazione di contratti pirata che inevitabilmente portano al lavoro sommerso e al caporalato. Non è una situazione diffusa ma intanto chiediamo che questo tipo di imprese siano escluse dai finanziamenti comunitari.

-L’augurio di Angelo Manzotti segretario generale regionale di Cisl agli umbri?

Concentrare tutti gli sforzi possibili sul lavoro e soprattutto sul lavoro dignitoso.

-Tornasse indietro farebbe di nuovo il sindacalista?

Sì. A me il sindacato ha dato tanto.

-Lei ha un figlio ventenne. Seguirà la stessa strada?

Per ora non mi sembra. Ma sono orgoglioso perché è una persona che sa ascoltare e aiutare gli altri. Qualità fondamentali per un sindacalista.

