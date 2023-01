Umbria: Assisi, indagini sulla morte di Davide Piampiano

12 gennaio 2023 a

a

a

Si svolgerà nel pomeriggio del 13 gennaio l’autopsia sul corpo di Davide Piampiano, il 24enne tragicamente deceduto nella zona di Fosso delle Carceri, sul monte Subasio nell’area di Viole d’Assisi, dove si trovava, mercoledì 11 gennaio nel pomeriggio, insieme ad alcuni amici, come lui appassionati di caccia. Non è chiaro se si trattasse di una battuta di caccia vera e propria o di una ricognizione in vista di una battuta futura, si propende invece per l’ipotesi - secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino - che il colpo sia partito dal fucile di Davide, raggiunto da un proiettile al torace forse dopo aver perso l’equilibrio. Su come il colpo possa essere partito e perché è massimo il riserbo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Mara Pucci che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI VENERDI' 13 GENNAIO

Ucciso dal vicino mentre tenta di distruggergli casa con una ruspa: saranno eseguite autopsia e perizia balistica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.