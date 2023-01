Umbria, estorsione a luci rosse via web: pena trasformata in lavori di pubblica utilità con la Cartabia

Alessandro Antonini 13 gennaio 2023 a

Sono finiti sotto processo per il reato di estorsione a luci rosse sul web . La pena (ridotta da 5 anni a un anno e mezzo) si è trasformata in lavori di pubblica utilità da svolgere vicino casa. E' una delle prime applicazioni della riforma Cartabia per un delitto come l'estorsione la cui pena è compresa tra 5 e 10 anni.

I due - difesi dagli avvocati Francesco Gatti e Patrizia Ghizzoni - hanno estorto denaro a un giovane umbro. Lo hanno fatto - secondo il capo di mutazione - in concorso tra loro con minaccia consistente nel “prospettare alla vittima che se non avesse pagato le somme richieste pubblicato avrebbe il video in cui si masturbava”. Uno si è fatto pagare 2.500 euro sul conto postepay e l'altro 500 euro. Per quest'ultimo è scattata la Cartabia con i lavori socialmente utili.

