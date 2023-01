Biglietto del Gratta e Vinci Magico Natale regala 200 mila euro

Eleonora Sarri e Sandra Ortega 13 gennaio 2023 a

La Dea Bendata bacia nuovamente Nocera Umbra e questa volta regala 200 mila euro a un fortunato giocatore. La vincita è stata registrata alla tabaccheria di Marco Sabatini in piazza Medaglie d’Oro. Il fortunato o la fortunata che si è aggiudicato i 200 mila euro ha grattato un biglietto da 3 euro – venduto circa quindici giorni fa – del Magico Natale. “Abbiamo saputo della vincita – commentano i gestori della tabaccheria - controllando il terminale. Il biglietto è stato incassato l’11 gennaio. Nessuno si è fatto avanti e non abbiamo idea di chi possa essere. Siamo comunque felicissimi per questa super vincita”.

