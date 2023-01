Perugia, battuta al cinghiale vicino al centro storico: uccisi due esemplari

Alessandro Antonini 13 gennaio 2023 a

Scattano con il nuovo anno gli interventi di contenimento dei cinghiali nelle zone urbane. Nei giorni scorsi è stata effettuata una “girata” con sei cacciatori e un cane nella zona del Bulagaio, non lontano dall'acropoli, e sono stati uccisi due esemplari a suon di schioppettate.

L'attività - definita non venatoria ma di controllo - è stata effettuata su indicazione delle aree critiche con segnalazione della presenza di ungulati. Un pericolo per la viabilità e un danno potenziale per le attività agricole.

Nelle aree urbane della città sono state installate anche trappole per catturare gli animali ma al momento non hanno ottenuto risultati. A Perugia, per questo, lo scorso anno è stato creato il nuovo distretto di gestione “area urbana".

