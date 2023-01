Umbria: Passignano sul Trasimeno, carabinieri salvano donna che rischia di affogare

12 gennaio 2023 a

a

a

Durante un servizio di perlustrazione in prossimità della darsena di Passignano sul Trasimeno, i militari del Natante “CC 261” di Castiglione del Lago, mella mattinata di mercoledì 11 gennaio, hanno individuato una donna, in acqua a circa 80 metri dalla riva, aggrappata alla propria tavola da Sup ma in evidente difficoltà. La donna in preda ai crampi e indebolita dalle fredde temperature dell’acqua, non riusciva né a risalire a bordo della tavola né a raggiungere la terraferma a nuoto.

Visita notturna a sorpresa di Vittorio Sgarbi

In quel momento stava transitando anche un traghetto Bus Italia di linea, privo di passeggeri, i marinai hanno lanciato un salvagente alla donna, la quale nonostante l’ausilio fornito non è riuscita a risalire a bordo della propria tavola.

Lavori pubblici e turismo i due obiettivi per il 2023 del sindaco Tardani

Avvicinata e soccorsa dal Natante dell’Arma dei carabinieri, caricata a bordo dell’imbarcazione militare, è stata trasportata – insieme alla tavola da Sup e al remo – all’interno della darsena di Passignano, dove è stata condotta a terra. Verificate le buone condizioni di salute della donna, che non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari del 118, è stata riaccompagnata alla spiaggia “Sualzo Beach”, da dove aveva intrapreso, qualche tempo prima, la propria escursione in solitaria.

E' morto il leggendario chitarrista Jeff Beck. Ucciso da una meningite batterica. Aveva 78 anni. Si era esibito a Uj

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.