Terni. Botte e minacce all'ex compagno: un anno e sei mesi a giovane donna

12 gennaio 2023 a

a

a

Ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi, una ragazza ternana di 31 anni che è comparsa davanti al giudice del tribunale di Terni, Barbara Di Giovannantonio, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno, di 34 anni.

Lei perseguita lui: scatta la denuncia per stalking e il divieto di avvicinamento

Secondo l’accusa la giovane non si sarebbe rassegnata alla fine della relazione e avrebbe tormentato l’ex per mesi.

Tra gli episodi denunciati: appostamenti in strada, sul posto del lavoro, sceneggiate, botte - con tanto di ciocca di capelli strappata e problemi alla masticazione per i pugni che la giovane gli avrebbe sferrato alla mascella - minacce, calci alla porta di casa. Compreso un episodio in cui lei era salita con la forza a bordo dell'auto dell'ex e poi, convinta a scendere, si era gettata sul cofano fingendo di essere stata investita.

Perseguita il suo ex e la compagna

La ragazza era difesa dall’avvocato Massimo Carignani, la parte lesa dall’avvocato Luca Leonardi.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 12 gennaio 2023

Divieto di avvicinamento a una madre che perseguita la figlia di 19 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.