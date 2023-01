Terni. Interpan, Bandecchi annuncia l'acquisto: "Tutto fatto, il 18 firma dal notaio"

Giorgio Palenga 12 gennaio 2023 a

“Mercoledì 18 gennaio saremo davanti al notaio per rilevare l’Interpan, la cui attività è stata portata avanti in questi ultimi anni da Ternipan, e immediatamente presenteremo la nostra offerta per l’acquisto dell’intero immobile e di tutto il resto, a conclusione delle varie aste fallimentari che sono andate deserte”.

Stefano Bandecchi annuncia ufficialmente al Corriere dell'Umbria quanto già anticipato in un breve messaggio su Instagram: il patron dell’università Niccolò Cusano, attraverso la start up “Cuochissimo” che a sua volta dà vita a una nuova società, la “Universo pane”, diventerà proprietario dello storico marchio del pane di Terni, per l’appunto di Interpan.

Tutto bloccato, invece, per Treofan: “Ci è stata fornita tutta la documentazione completa sull’azienda del polo chimici solo negli ultimi 5 giorni - chiarisce l’imprenditore livornese - abbiamo scoperto solo ora diversi aspetti che ci erano sconosciuti e che necessitano dei necessari approfondimenti. Non ci ritiriamo dalla trattativa, voglio che sia chiaro soprattutto ai dipendenti, ma ci occorre più tempo. Non sono questioni che si possono liquidare in pochi giorni”.

