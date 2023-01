Perugia, Nuovo Curi: nel progetto spunta un sovrappasso per il parcheggio di piazzale Umbria Jazz

Foto: Belfiore

Nuovo Curi, nel progetto c'è anche la viabilità. I l piano, che punta a valorizzare l'intera area, dovrebbe prevedere tra le altre cose un collegamento pedonale con piazzale Umbria Jazz, che verrà impiegato come parcheggio principale per la fruizione sette giorni su sette dell'arena (Renato Curi Arena). Non mancherà un collegamento con tanto di “riambientazione” ispirata al verde pubblico, con l'area di Menchetti. A ridosso peraltro è prevista la costruzione del nuovo supermercato Emi.

C'è un albergo dentro al Grande Curi: bozza del progetto affidata allo stesso studio di architetti dello Juventus Stadium

Nel progetto firmato dallo studio Gau Arena di Gino Zavanella è prevista anche la costruzione di una nuova sede dei vigili urbani.

Di questo sicuramente si parlerà nella presentazione al sindaco fissata per domattina a Palazzo dei Priori. Gli imprenditori sono Francesco Maria Lana, Giulio Benni, Simone Minestrini, Gianpiero Romani, Mauro Ricci, Alberto Bertani e Claudio Umbrico.

Progetto Nuovo Curi: spunta un centro di riabilitazione sportiva

Nella cordata anche le ditte di impiantistica Centro impianti e Greencore. Consulenti del progetto lo studio di Salvatore Santucci dei legali Aurelio Forcignanò e Davide Spinelli.

Imprenditori del nuovo Curi dal sindaco: ecco tutti i nomi. Sicurezza, chiudono le gradinate dello stadio

