Umbria, primi effetti della riforma Cartabia: assolto trafficante di prostitute

Alessandro Antonini 12 gennaio 2023

E' finito sotto processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, sarà prosciolto con sentenza inappellabile. L’imputato è irreperibile da anni e non ha mai ricevuto notizia del processo. E’ una delle prime applicazioni della riforma della giustizia firmata dall’ex ministro Cartabia. E succede in Umbria.

Martedì l’ultima udienza in cui i giudici hanno presto atto del mancato recapito delle notifiche: è scattato il rinvio al 31 gennaio al fine di emettere sentenza di non doversi procedere, in base all’articolo 420 quater. L’uomo - nato in Ungheria, classe 1968, difeso dall’avvocato del foro perugino Vittorio Lombardo - è imputato per fatti avvenuti tra il 2006 e il 2008.

E’ stato indagato dalla Procura di Perugia e quindi rinviato a giudizio perché, secondo la pubblica accusa, “al fine di trarne profitto anche indiretto, ha compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sulla prostituzione, di cinque o più personale da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale".

