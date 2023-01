Foligno, ubriaco alla guida si schianta con l'auto. Denunciato e patente ritirata

11 gennaio 2023 a

Ha perso il controllo della propria auto e si è andato a schiantare contro una vettura in sosta. E' accaduto a Foligno qualche notte fa. Sul posto sono velocemente giunti gli agenti della Polizia che dopo aver verificato le condizioni del conducente e aver escluso la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari, hanno sottoposto il giovane alla prova dell'etilometro che ha dato esito positivo. Il tasso alcolemico era sei volte superiore al consentito: ha perso il controllo della macchina perché ubriaco. E' stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente.

