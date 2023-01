Terni, Treofan, truffa allo Stato: chiesta messa alla prova per Ceo Jindal

11 gennaio 2023 a

Messa alla prova con promessa di risarcimento.

E’ quanto emerso a margine dell’udienza al tribunale di Terni che ha visto chiamato a giudizio il Ceo di Jindal Europe, la società di proprietà indiana che ha messo in liquidazione la Treofan, accusato di truffa allo Stato per percezione indebita di cassa integrazione Covid, chiesta nel 2020 per il sito di Terni, attualmente in attesa di reindustrializzazione. L’udienza è stata poi aggiornata a mercoledì 29 marzo 2023.

La mattina di mercoledì 11 gennaio 2023 è comparso davanti al gup del tribunale di Terni, Barbara di Giovannantonio, Manfred Kaufmann, assistito dai suoi due legali, l’avvocato Civita Di Russo, del Foro di Roma, e Matteo Moriggi, del Foro di Viterbo.

A quanto rivelato dall’avvocato Di Russo a margine dell’udienza, per il manager è stata chiesta la messa alla prova, “un istituto che potevamo chiedere – ha spiegato il legale – con la riforma Cartabia, entrata in vigore all’inizio di gennaio”. Si parla già anche di risarcimento: “C’è una valutazione in corso”, ha detto uno dei legali.

Fuori dal tribunale ha parlato anche lo stesso Kaufmann che ha tenuto a sottolineare di non aver mai avuto “intenzione di truffare lo Stato italiano, abbiamo sempre agito in buona fede e seguendo i consigli dei nostri consulenti legali”, ha detto.

