Umbria: Gualdo Cattaneo, ruba borsa da auto parcheggiata davanti alla scuola

11 gennaio 2023 a

a

a

I carabinieri della stazione di Collazzone, nella serata martedì 10 gennaio, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne, cittadino italiano in trasferta, ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione. L’uomo, nel pomeriggio aveva raggiunto il Comune di Gualdo Cattaneo e presso l’edificio scolastico, con fare fulmineo, aveva spaccato il vetro di un auto lasciata momentaneamente in sosta portando via una borsa contenente documenti personali e denaro contante, per poi allontanarsi a bordo di una macchina di piccola cilindrata di colore bianco nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Via Aleardi, adesso rubano anche le marmitte delle auto

La fuga è stata però breve: allertati dalla centrale operativa immediatamente sulla possibile strada percorsa dal fuggitivo sono arrivati carabinieri della stazione di Collazzone, impegnati nel servizio di pattuglia, che hanno fermato il veicolo segnalato. Dalle immediate perquisizioni i militari non hanno trovato la borsa ma hanno recuperato un bracciale che la stessa vittima non ricordava di aver lasciato in auto. Alla proprietaria nel momento in cui si è recata presso il presidio dell’Arma per denunciare l’accaduto è stato mostrato l’oggetto che ha riconosciuto essere suo.

Tragedia in una azienda agricola. Anziano muore schiacciato da un sacco di mangime

L’uomo, secondo quando definito con l’Autorità Giudiziaria di Spoleto, è stato deferito in stato di libertà mentre il bracciale è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Video su questo argomento Panico in città, auto contromano in via Cesare Battisti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.